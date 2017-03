8:24, 28 Mars 2017

Kandidati i Nisma për Kosovën për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka bërë me dije se ky subjekt politik është i pari në këtë qytet.

Ai ka thënë një sondazh i brendshëm i Nismës tregon se ky subjekt politik është para PDK-së dhe LDK-së rreth 6 për qind në Prizren.

Duke u shprehur i bindur në fitoren e tij në zgjedhjet lokale në Prizren, Berisha ka thënë se qytetarët e kësaj komune ndryshimet pozitive i shohin vetëm me triumfin e Nismës.

Sipas Berishës, me fitoren e tij Prizrenin do t’ua kthejë qytetarëve. Ai ka bërë me dije se Nisma po forcon degët e saj pasi, sipas tij, Kosova ka hyrë në një vit zgjedhor.

“Mosfunksionimi i koalicionit qeverisës PDK-LDK-Lista Serbe na jep të kuptojmë se zgjedhje të parakohshme parlamentare mund të kemi shumë shpejt”, ka thënë Berisha për gazetën “Epoka e Re”.

Interesante