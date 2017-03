15:03, 10 Mars 2017

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev në një konferencë për shtyp ka prezantuar programin qeveritar.

“Maqedonia duhet të ecë përpara. Sot jam para jush për ta prezantuar programin qeveritarë. Qeveria e re do të angazhohet për anëtarësim në NATO dhe BE. Ndërkohë që do të bëjmë përpjekje maksimale për zgjidhjen e krizës”, tha Zaev.

Askush nuk ka të drejtë ti bllokoj proceset demokratike. Qytetarëve të RM-së iu duhen paga më të mëdha.

Shumica e qytetarëve kanë dhënë besimin në zgjedhje. Qëndroj fort pas këtyre përcaktimeve tona.

Si politikan me përgjegjësi të lartë, që mori mbështetjen nga shumica e qytetarëve, sot jam këtu para jush për të prezantuar programin qeveritarë.

“Kjo lojë e rrezikshme e Gruevskit dhe Iavnovit, nuk guxon të vazhdoj të ju shqetësoj edhe më tej”, tha Zaev.

Programi i Qeverisë së re, përmban parimet e programit parazgjedhor të LSDM-së. Në përpilimin e programit u udhëhoqëm nga parimet e pranuara nga të gjithë qytetarët e RM-së dhe jo vetëm për ata që përmes votës iu kundërvunë regjimit, shkruan Alsat-M, përcjellë Klan Kosova.

