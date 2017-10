15:31, 25 Tetor 2017

Qeveria e Maqedonisë është përcaktuar të ndërtojë marrëdhënie të mira me Kosovën, si dhe me të gjithë fqinjët dhe me këtë në mënyrë aktive të kontribuojë ndaj ardhmërisë së tërë rajonit të Ballkanit Perëndimor, në Bashkimin Evropian dhe në NATO, theksoi sot kryeministri Zoran Zaev në takimin me ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli.

“Kemi potencial, si dy qeveri të reja të cilat mendojnë mirë për qytetarët e tyre dhe shtetet e tyre, të ecim përpara në proceset eurointegruese”, vlerësoi kryeministri Zaev. Siç bën të ditur Qeveria në Maqedoni, në takim së bashku është konstatuar se Maqedonia dhe Kosova nuk kanë çështje të hapura bilaterale, që hap mundësi të mëdha për përparimin e marrëdhënieve midis dy shteteve. “Jemi të përkushtuar si Qeveri, ta përmirësojmë cilësinë e jetës së qytetarëve tanë dhe t’i hapim perspektivat euro-atlantike. Do t’i ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshme për realizimin e qëllimeve qytetare dhe shtetërore”, shtoi Zaev. Bashkëbiseduesit diskutuan për fushat konkrete në të cilat do të intensifikohet bashkëpunimi midis Maqedonisë dhe Kosovës. Ato janë ekonomia, energjetika, infrastruktura, lehtësimet doganore, lëvizja më e thjeshtë e njerëzve dhe mallit. është dakorduar që qeveritë e Maqedonisë dhe të Kosovës t’i nxitin bashkësitë e biznesit dhe odave për bashkëpunim më të fuqishëm dhe më aktiv, si dhe realizimin e takimeve më të shpeshta në nivel të lartë qeveritar. Pacolli theksoi se Kosova i mbështet integrimet në NATO të Maqedonisë që do të kontribuojnë ndaj përforcimit të sigurisë dhe do të ndikojnë në perspektivat për tërë rajonin, ndërsa shprehu edhe transparencë në perspektivat për tërë rajonin, si dhe shprehu edhe transparencë për zbatimin e përvojave nga Maqedonia në integrimet e BE-së. Ai vlerësoi se Zaev me aftësi të madhe dhe dinjitet ka krijuar një shoqëri për të gjithë.

