11:12, 5 Mars 2017

Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev ka thënë se nuk beson se do të ketë konflikt dhe gjakderdhje në vend, edhe pse frika egziston.

“Tëgjithë jemi të frikësuar nga ajo gjë, por unë jam i sigurt se ajo nuk do të vijë. Nëse do duhej të kishte ndodhur kjo do të kishte ndodhur shumë më herët.

Me shumë durim, përkushtim dhe zell, tabel të negociatave kemi ardhur këtu … Në këtë moment, oponenti im politik mbështeti presidentin, duke aluduar në ndarjet dhe federalizim, shkatërrimin e karakterit unitar të shtetit.

Nëse publikisht keni sulmuar qytetarët të cilët janë më shumë se 20 për qind në Maqedoni, ata do të mbrojnë veten dhe pastaj ndarjet që rezultojnë.

Nëse njerëzit bashkohen së bashku, të bashkuar, atëherë shteti është më i fortë. Koncepti ynë është ‘Një shoqëri për të gjithë’ e tyre ‘Maqedonia e Maqedonasve’.

Jo, Maqedonia është e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Dhe kështu roli ynë tani është durimi, maturi dhe kujdes në çdo gjë që bëjmë”, ka thënë Zaev.

Ndërkohë, sikurse ka lajmëruar zëdhënësi i LSDM-së, Shilegov, ende nuk ka asnjë informacion se kur do të thirret seanca plenare për të zgjedhur kreun e parlamentit, pasi mos krijimi i qeverisë rrezikon të shtyjë zgjedhjet lokale në vend ka thënë gjatë një interviste për televizionin kombëtar kroat.

Interesante