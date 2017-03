22:22, 21 Mars 2017

Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev sot është ankuar tek Komisioneri Evropian Johannes Hahn dhe tre anëtarët e Parlamentit Evropian për bllokadën që VMRO-DPMNE po i bën krijimit të trupave të Parlamentit dhe Qeverisë së re të koalicionit të tij me partitë shqiptare BDI dhe Aleanca për Shqiptarët.

“Unë shpresoj se me ndihmën e miqve tanë evropian do të vazhdojmë proceset tona për debllokimin e krizës,” tha Zaev pas takimit me Hahn dhe Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Knut Fleckenstein.

Megjithatë kryeministri në pritje, e mbanë shpresën se pengesat e VMRO-DPMNE do të marrin fund së shpejti.

“Kam shpresë se kryetarët e partive do të kenë sens për të zgjidhur këtë krizë. Ne jemi parti politike që varemi nga qytetarët. Besojmë që nuk do të pengojnë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Nuk do ta lejojmë një gjë të tillë”, shtoi ai më tutje.

“Pas 10 ditësh kryetari i Kuvendit do t’i sugjerojë presidentit (Gjorge Ivanov) që të jep mandatin”, tha Zaev, shkruan Zhurnal.

Ndërkoh takime me Johanes Hahn realizoi edhe Bilall Kasami nga Lëvizja Besa si dhe Ziajdin Sela nga Aleanca për Shqiptarët.

Kasami dhe Sela i kanë shprehur Hahnit dhe parlamentarëve evropianë qëndrimet e tyre për zhbllokimin e krizës aktuale në vend të zënë ngërç nga VMRO-DPMNE e cila kundërshton ashpër deklaratën e 7 Janarit të partive shqiptare të nënshkruar në Tiranë.

Interesante