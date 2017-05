11:52, 24 Maj 2017

Telekomi i Kosovës dhe Z-Mobile kanë arritur një marrëveshje mirëkuptimi që ka të bëjë me 32 milionë euro, për të cilat Gjykata e Arbitrazhit kishte marrë vendim që Telekomi t’i paguante ndaj Z-Mobile.

“Sot jemi ardhur këtu që tu kumtojmë një lajm shumë të mirë që e kemi arritur. Arritje e marrëveshjes së mirëkuptimit, kjo marrëveshje e kemi arritur bashkë me stafin menaxhues”, ka thënë Agron Mustafa – drejtor i Telekomit në një konferencë për media, njofton Klan Kosova.

“Dua të bëjë me dije 32 milionë shuma e obligimit të Telekomit që e ka ndaj Z-Mobile – kjo me vendim të Arbitrazhit në një proces gjatë dy viteve nuk do të paguhet”, ka thënë Mustafa.

Ai ka theksuar se pas marrëveshjes kanë arritur që ta shpëtojnë Telekomin nga falimentimi.

“I kemi ikë edhe një procesi tjetër të Arbitrazhit që mund të kishte pasoja për Telekomin”, ka theksuar ai.

“Mbi të gjitha kemi treguar seriozitet që ka të bëjë me respektimin e vendimit të institucioneve ndërkombëtar, dhe si vend po tregojmë përkushtim në respektimin e këtyre vendimeve që do të mund të kishte pasoja jo vetëm për Telekomin por edhe për shtetin”, ka shtuar më tej Mustafa.

Ai ka pohuar se Telekomi tashmë mbetet i paprekur nga kjo padi.

“Falë bisedimeve të shumta mes meje dhe Blerim Devollit kemi arritur marrëveshje. Falënderoj Devollin për pranimin e heqjes dorë, apo mos zbatimit të vendimit të Arbitrazhit”, ka shtuar ai.

Ai ka thënë se me falimentimin e Telekomit rrezikoheshin që 2300 punëtorë të mbeteshin pa punë.

“Mbi të gjithë të dy palët kemi kuptuar që punëtorët tonë dhe familjet tona janë shumë të rëndësishme”.

Kurse përfaqësuesi ligjor i Z-Mobile, Milot Gjikolli ka thënë se ata me vendimin që kanë marrë për falje të 32 milionëve i kanë kontribuuar zhvillimit të vendit dhe e kanë shpëtuar Telekomin nga falimentimi.

Kisha dashtë t’i falënderohem klientëve të Z-Mobile që na kanë qëndruar besnik.

“Telekomi tash do të mund të ju shërbejë klientëve të vet dhe kjo është pika më e mirë e kësaj marrëveshjeje”, ka shtuar Gjikolli.

Pas marrëveshjes së arritur dhe sipas vendimit të Arbitrazhit, Z-Mobile do t’i takojnë edhe 100 mijë numra të tjerë si dhe ofrimi i shërbimeve 3G dhe 4G.

