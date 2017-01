21:53, 30 Janar 2017

Ymer Ymeri, vëllai i mësuesit të vrarë, Hakiut, nga Vojniku i Skenderajt ka thënë në Zona B të Klan Kosovës se askush nuk po ka dëshirë që Presidenti Hashim Thaçi – të cilin dikur vet e akuzonte Ymer Ymeri – ia shpalli vëllanë “Hero i Kosovës”.

“Të gjithëve iu dhemb pse e bëri Presidenti Thaçi nderimin për vëllanë tim. Pse nuk erdhën të LDK-së ata i dinë arsyet e veta”, ka thënë Ymeri, njofton Klan Kosova.

“Çka ka pas të keqe këtu që e ka shpall Presidenti Thaçi hero vëllanë tim. Nuk kam kërkuar asnjëherë të shpallet vëllai im hero, pasi e shpalli Presidenti Rugova ‘Hero të Pavarësisë’”.

“Ka 18 vjet nuk ndodhi asgjë. Kam kërkuar që të zbulohen bombat që u vendosën për Presidentit Rugova por asnjëherë nuk u bisedua. Tashmë të gjithëve po iu dhemb që Presidenti Thaçi po kërkon zbardhjen e rasteve, vrasjeve dhe tentim vrasjeve për Presidentin Rugova e të tjerëve”.

“Me të vërtetë Presidenti Thaçi ia vulosi meritat e tij si dëshmor kombi, vëllait tim. Tashmë e kam më të lehtë sepse ata njerëz që s’kanë guxuar të flasin me mua tashmë po flasin të gjithë, krejt ndryshe po sillet situata. Por, nuk do të ndalem vetëm me vëllanë tim, kam dëshirë që secilit t’i jepen merita e vet”.

“Dua që të gjitha vrasjet në Kosovë të zbardhen, sepse derisa nuk zbardhen nuk do të ketë qetësi në Kosovë. Mua më erdhi shumë mirë që Presidenti Thaçi mori iniciativë të zbulojë bombat e Presidentit Rugova derisa vet LDK-ja po hesht”, pohoi Ymeri.

klankosova.tv