13:54, 21 Shtator 2017

I pari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka thëne që Vetëvendosje me Shpend Ahmetin e ka kthyer në binarë komunën e Prishtinës.

Ai e ka cilësuar këtë komunë si shembull të qeverisjes së mirë e zhvillimit dhe tha se pas 22 tetorit do të këtë edhe më shumë komuna të tilla.

“Përmes Shpendit është dëshmuar se kur ke vullnet dhe plan mund të bëhet punë. Ai e çliroi Prishtinën nga uzurpimi, ja ktheu funksionimin ndërmarrjeve publike, transformoi sistemin shëndetësor e largoi luksin e komunës. Pas 22 tetorit komuna të tilla do të kemi shumë. Do të jetë një kryeqendër, e do të kemi shumë Prishtina” ka thënë Ymeri.

Ndërsa nënkryetari i VV-së, Dardan Sejdiu tha se 12 zotimet që Ahmeti kishte dhënë në 2013 janë përmbushur dhe se me shumë përkushtim, me planprogram të mirë e me Vetëvendosjen , Prishtina do te vazhdoj ndryshimin e zhvillimin.

“12 zotimet e dhëna në nëntor te 2013-ës janë përmbushur. Sot tërë Prishtina ka ujë 24 orë, arsimin e kthyem në shërbim të zhvillimit, kemi rritë trendin e zhvillimit të prodhimeve vendore dhe kemi dyfishuar numrin e çerdheve. Premtuam që do të ketë barazi dhe kemi realizuar duke lehtësuar qasjen nëpër instucione, integrim për fëmijët me nevoja të veçanta, ndarje të drejtë të banesave sociale e transport publik falas për pensionistet.”

Tutje Sejdiu ka thënë qe Prishtina është shembull per transparence dhe se si duhet te menaxhohet shëndetësia, përderisa përmendi edhe realizimin e afersisht 40 diskutimeve publike ne vit, ndalimin e ndërtimve pa leje e rregullimin e trafikur urban.

