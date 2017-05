14:05, 25 Maj 2017

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri ka thënë se me ardhjen e kësaj lëvizjeje në Qeveri do të krijohet infrastrukturë më e përshtatshme për të rinjtë.

Ymeri ka thënë më tej se arsimi publik do të jetë falas dhe do të bashkërendohet me nevojat e prodhimit të ekonomisë, transmeton Klan Kosova.

Ky është postimi i plotë i Ymerit:

“Përfaqësimi i rinisë në jetën publike është i mangët, i kufizuar, dhe për më keq i kushtëzuar përmes partisë. Kjo do të ndryshoj. Me Lëvizjen VETËVENDOSJE! do të krijohet infrastruktura e përshtatshme publike që do të ndihmoj zhvillimin e dhuntive tek të rinjtë. Arsimi publik do të jetë falas dhe do të bashkërendohet me nevojat e prodhimit e ekonomisë. Mekanizmat dhe masat institucionale do ta mundësojnë punën praktike për të gjithë të rinjtë që të krijojnë përvojë pune e dije praktike për sektorët e industrisë. Zhvillimi ekonomik nuk mund të mendohet pa përfshirjen adekuate të rinisë në planin zhvillimor të vendit, dhe në këtë drejtim VETËVENDOSJE! do ta bëjë maksimumin e saj në ngritjen e kuadrove profesionale qoftë brenda apo dhe jashtë vendit”.







Interesante