21:28, 30 Janar 2017

Ymer Ymeri, vëllai i mësuesit të vrarë, Hakiut, nga Vojniku i Skenderajt ka thënë në Zona B të Klan Kosovës se i ka zbuluar vrasësit e vëllait të tij.

“Vrasësit e vëllait tim janë Naim Kadriu, Agron Sylejmani dhe Avni Feta, llapjanë”, ka thënë Ymeri, njofton Klan Kosova.

“Jam i bindur që këta të tre janë vrasësit. Policia e UNMIK-ut mi kanë pru me emër e mbiemër e po ashtu edhe policia jonë”.

“Por, kush i solli në Drenicë me na vra?”, ka pyetur Ymeri. “Mua më intereson se kush i solli ta vrasin vëllanë tim”.

Ymeri ka thënë se është afër ta marrë vesh edhe porositësin për vrasjen e vëllait të tij.

“Jemi në rrugë të mbarë, vetëm një hap na ndan me gjet atë se kush i sjelli ata me ma vra vëllanë”.

Sipas Ymer Ymerit, ai kishte lajmëruar komandantët si Rexhep Selimi e Sami Lushtaku se ia kanë vrarë vëllanë, por askush nuk kishte dashur të merrej me të.

“Rexhep Selimi ka thanë se tek na nuk është lajmëruar për vdekjen e Haki Ymerit, ai plotësisht ka gënjyer, sepse unë kam shkuar, por askush nuk ka dal të flasë me mua. Sami Lushtaku gënjen sa është i madh, jam lajmëruar tek policia dhe tek TMK-ja, por askush nuk ka dal të flasë me mua, as ai as Sahiti”.

“Edhe Rexhepi jam e sigurt që kanë qenë në dijeni për vdekjen e vëllait tim”.

klankosova.tv