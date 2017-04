11:07, 14 Prill 2017

Aftësitë e aktorëve shumë shpesh janë për tu marrë lakmi.

Kohë pas kohe, aktorët mund të mbesin të përkushtuara për një film të caktuar për një periudhë kohore shumë të gjatë.

Aktoret shpesh luajnë karaktere komplekse dhe kanë disa detyra të rënda, por ndonjëherë drejtorët ato kanë një detyrë veçanërisht të vështirë: duhet të fshehin shtatzëninë e tyre, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë janë 12 aktore që na kanë mahnitur me performanca të paharrueshme, ndonëse ishin shtatzënë.

Lena Headey — Game of Thrones

Blake Lively — The Age of Adaline and The Shallows

Kate Winslet — Divergent

Sarah Jessica Parker — Sex and the City

Helena Bonham Carter — Sweeney Todd

Drew Barrymore — Blended

Scarlett Johansson — Avengers: Age of Ultron

Angelina Jolie — Changeling

Reese Witherspoon — Vanity Fair

Courteney Cox — Friends

Emily Blunt — The Girl on the Train and Into the Woods

January Jones — Mad Men

