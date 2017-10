22:18, 17 Tetor 2017

Kandidatja e AAK-së për kryetare të Drenasit, Arta Ahmeti – Xhylani ka thënë se ata kanë planprogram të mirëfilltë.

“Unë kam thënë se nuk do të qeverisë me Drenasin, por do të bashkëqeverisje”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Lidershipi i kaluar ka humbur shumë investitorë dhe unë do të mundohem maksimalisht të sjell investitor”, ka pohuar ai.

Sipas Xhylanit, komuna nuk është institucion që hap vende pune po ajo përcakton kushtet për krijimin e tyre.

“Komuna nuk hap fabrika, komuna mund të sjell vetëm investitorë”, ka thënë ajo.

“Prioritet i kam shëndetësinë dhe arsimin. Problematika e arsimit në Drenas është cilësia. Shëndetësia është mëkat se si ka mbet. Nuk mund të arsyetohet një kryetar komune se pse nuk e ka vënë dorën në shëndetësi”.

“Do ta rrisim fondin për bursat e studentëve, do t’i ndihmojmë nxënësit në nevojë, do të ndërtojmë salla leximi. Dua tu krijoj fëmijëve shprehin e të lexuarit”, ka thënë ajo ndër të tjera.

