12:41, 1 Shtator 2017

Dita e tyre e madhe më në fund mbërriti.

Xhensila Myrtezaj dhe Besart Kallaku do të lidhin kurorë mbrëmjen e sotme në ambientet e Pallatit të Brigadave në një dasmë gjigande me të ftuar të shumtë VIP, që rastis në të njëjtën ditë me festën e Kurban Bajramit.

Dhe ndërkohë që jemi gjithnjë e më pranë nisjes së dasmës, Xhensila ka vendosur të surprizojë të gjithë ndjekësit në rrjete sociale duke postuar një foto ku shihet fustani i saj i nusërisë.

NUCE TO BE… 👰 @bes_kallaku ❤️ A post shared by Xhensila Myrtezaj (@xhensilamyrtezaj) on Sep 1, 2017 at 12:56am PDT

Interesante