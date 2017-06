18:00, 10 Qershor 2017

Këngëtarja Xhensila Myrtezaj dhe aktori i humorit Bes Kallaku janë në prag të dasmës dhe përgaditjeve të fundit.

Në një intervistë për “Mirage”, Xhensila Myrtezaj ka zbuluar disa detaje “sekrete” nga dasma e shumëpritur.

Xhensila Murtezaj ka deklaruar se nuk do të ketë vetëm një dasmë, dmth dasma e saj me fisin e saj dhe Besi me fisin e tij, por do të ketë 3 dasma, 3 cermoni.

Këngëtarja e sukseshme shprehet se përveç dasmave me fiset e tyre do të organizojnë dhe një dasëm të veçantë me miqtë e tyre të njohur.

Vetëm pak ditë më parë Xhensila ka lansuar klipin e ri me titull “My Lova” të cilin e solli në bashkëpunim me Granit Dërgutin.

Interesante