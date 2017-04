11:21, 9 Prill 2017

Njëra ndër këngëtaret shumë të dashura për publikun, sot feston ditëlindjen.

Bëhet fjalë për Xhensila Myrtezaj e cila sot mbush plot 24 vite jetë, njofton Klan Kosova.

Të shumta kanë qenë urimet për të, por ai më i veçanti sigurisht se erdhi nga i dashuri i saj Bes Kallaku i cili e surprizoi në minutat e parë të datës së sotme.

E padyshim se nuk munguan as fjalët e rezervuara për të dashurën e tij e një kohe të gjate.

Ja çfarë shkroi aktori së bashku me një fotografi në llogarinë e tij në Instagram:

“Sot personi pergjegjes per zbukurimin e diteve te mia, gjysma ime me e mire, ka ditlindjen. Trendafili im, ngjyrat e mia, humori im i mire. Zoti te n’dritte jeten zemer. Flm per dashurine dhe gjithcka.

Te du me shum se domatet”.

