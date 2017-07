13:07, 30 Korrik 2017

Në vazhdën e këtyre akuzave partiake ndaj Vetëvendosjes, në lidhje me kapjen e komunës së Prishtinës nga keqqeverisja, Arbana Xharra nga PDK po ashtu ka publikuar detaje të disa lidhjeve familjare e shoqërore ndaj pjesëtarëve të Vetëvendosjes.

Në një konferencë të mbajtur për media, Xharra nga Partia Demokratike e Kosovës, përmes disa fotografive ka shpalosur për qytetetarët lidhjet e Shpend Ahmetit, Ylli Hoxhës, Dardan Sejdiut, Hysen Durmishit, me pronarët e firmave të cilët sipas tyre po u kryejnë punët në Prishtinë, transmeton Klan Kosova.

Ajo ka thënë se në këtë rrjet klientelist janë të përfshirë madje edhe familjarë të zyrtarëve që marrin vendime në Komunën e Prishtinës.

”Përmes dokumenteve ne kemi demaskuar këtë rrjet klientelist, që merret me tenderë, me leje ndërtimi dhe me forma të tjera të klientelizmit familjar dhe partiak në Komunën e Prishtinës”, ka thënë Xharra, transmeton Klan Kosova.

Interesante