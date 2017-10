Arsenal është mposhtur të shtunën si mysafir i Watford me rezultat 2:1.

Diçka është vërejtur në këtë takim është mosreagimi i mesfushorit Granit Xhaka kur është pranuar goli i dytë në minutat shtesë.

Xhaka është kapur nga kamerat me hundë në dorë në atë moment në vend se të ndalte kundërshtarin Tom Cleverly të realizonte, shkruan The Sun, përcjellë Klan Kosova.

30 milionëshi është kapur duke pushuar pak përtej zonës, derisa takimi po hynte në minutën e tretë të lojës shtesë.

Këto janë fotografitë dhe videot që e tregojnë këtë:





Xhaka picking his nose while Cleverley rifles into the goal is hilarious, what a shocking footballer pic.twitter.com/EpAGbs1XSV

— Craig (@Crxiq) October 15, 2017