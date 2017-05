16:31, 4 Maj 2017

Kryetari i sapo zgjedhur i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, nga Brukseli ka deklaruar se askush nuk duhet të ndihet si i kërcënuar nga flamuri shqiptar në kabinetin e tij.

“Këto janë simbole tona, simbole të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. ndërsa nga aspekti institucional, flamuri maqedonas ndodhet aty ku duhet të qëndroj dhe ne shqiptarët qe jemi bartës të ndonjë funksioni identifikohemi me ketë flamur”, deklaroi Xhaferi. Xhaferi në takimin në Bruksel ka informuar Komesarin Hahn për vizionin në lidhje me angazhimin e tij gjithëpërfshirës të bashkëpunojë me të gjitha grupet e deputetëve, pa marr parasysh se nga cila palë është grupa e deputetëve ose nëse kanë mbështetur zgjedhjen e kryetarit të Kuvendittransmeton Zhumal..

“Me ketë atmosferë ne duhet të krijojmë klimë me të cilën qeveria e ardhshme dhe puna e Parlamentit do të mund të përmbushë të gjitha ato forma të cilat dalin nga raporti i Pribes në Vitin 2015”, thotë Xhaferi.

Ai informoi se sipas rregullores së Kuvendit, seanca e ardhshme duhet të ketë të bëjë me zgjedhjen e qeverisë së re sepse nuk ka kushte për seanca tjera. Puna e parë pas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit është seancë e rregullt në të cilën do të zgjedhet qeveria, tha Xhaferi duke shtuar se do të vazhdojë seancën konstituive e cila ka ngecur në pikën e tretë.

