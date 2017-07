10:20, 1 Korrik 2017

Sot feston ditëlindjen reperi nga Shqipëri Big Basta!

E për t’ia uruar siç është më së miri, sigurisht se përkujdeset bashkëshortja, njofton Klan Kosova.

Vesa Luma, ka ndarë një fotografi të burrit të saj në Instagram për të uruar me fjalët më të mira që i duhen, njeriut të saj të zemrës.

“Happy Bday my love ❤️@bigbastaofficial

Je dashuri,inspirim,shembull dhe gjithcka qe kam enderruar! Liani eshte me fat qe do te kete ty drejtuesin kryesor te rruges se jetes! Uroj te plakemi bashke e “te behet nje qytet nga ne ” 🙂 Te duam shume. Vesa&Lian”, shkruan ajo.

Çifti janë prindër të djalit të tyre me emrin Lian.

Edhe shumë të tjera Big Basta!

