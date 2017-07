#bikini🙈💥 @zaimina_vasjari_store 🌞 #photo #from #themosttalented 📸💥: @juxhinkurti #MUA : @beautybyeni 🌸

A post shared by |•Model •BalletDancer •Artist| (@alesia_bami) on Jun 18, 2017 at 3:40am PDT