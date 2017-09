12:25, 9 Shtator 2017

Wiz Khalifa, i cili njihet edhe si ish i dashuri i bukuroshes Amber Rose, sot e ka ditëlindjen.

Reperi sot bëhet 30-vjeçar dhe në mesin e miqve dhe fansave që ia kanë uruar është edhe kolegu i tij Diddy.

Ai e ka postuar një fotografi të tyre të përbashkët në Instagram me përshkrimin “Une ditëlindja vëllait tim. Zoti të bekoftë”. Kjo ka mjaftuar që menjëherë me mijëra fansa t’u bashkëngjiten urimit me pëlqimet dhe komentet e tyre në këtë rrjet social.

Happy birthday to my brother @wizkhalifa!!! God bless