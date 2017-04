12:23, 7 Prill 2017

Kompania ajrore “Wiz Air” ka realizuar fluturimin e parë nga Prishtina për në kryeqytetin e Hungarisë, Budapestin.

Kjo linjë do të jetë me orar të volitshëm me dy frekuenca javore, njofton Klan Kosova.

Ndërkaq, linja e dytë e kësaj kompanie që do të lidh Prishtinën me Londrën do të nis me 24 qershor,

