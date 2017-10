19:00, 27 Tetor 2017

Harvey Weinstein do të ndërmarrë masa ligjore ndaj ish kompanisë së tij, pasi që kishte tentuar të ketë qasje në dokumentet e tij personale si dhe në e-mail të tij personal.

Producenti i filmave thotë që The Weinstein Company ka mohuar kërkesën e avokatit të tij për qasje në dokumente të cilat do t’i përdorë në lidhje me akuzat që janë ngritur ndaj tij.

Weinstein është akuzuat për përdhunim dhe ngacmim seksual nga një numër i aktoreve dhe punonjëseve të tij.

Ai vazhdon të insistoj që të gjitha marrëdhëniet seksuale kanë qenë me marrëveshje.

