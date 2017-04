12:30, 25 Prill 2017

Trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger ka hudhur poshtë spekulimet që sulmuesi Olivier Giroud mund ta lë klubin në fund të këtij stinori, për tu kthyer në Francë, gjegjësisht tek Marseille.

Pas shumë thashethemeve që e lidhnin francezin me një largim nga Londra, duket se tashmë është e ditur se çfarë do të ndodhë me të.

“Nuk kam pasur ofertë nga Marseille”, tha Wenger para ndeshjes me Leicesterin.

“Ne duam që ta mbajmë Giroud”, shtoi ai.