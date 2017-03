11:14, 2 Mars 2017

Trajneri i Arsenal, Arsene Wenger është duke u përfolur për të ardhmen e tij me The Gunners.

Emri i tij ka nisur të lakohet edhe me bashkimin e mundshëm me skuadra të tjera, si Barcelona.

Për më tepër edhe pas konfirmimit të Luis Enrique se në fund të sezonit do të largohet nga klubi katalanas.

Por Wenger mohon diçka të tilla.

“Nuk jam duke kërkuar punë në klubet tjera dhe njerëz të tjerë. Po provoj që të kalojmë në nivel tjetër dhe të përmirësohemi”, ka thënë Wenger.

“Trajnerët gjithmonë provojnë të bëjnë më të mirën, për ta treguar veten”, ka thënë francezi./Klan Kosova/