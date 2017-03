13:52, 16 Mars 2017

Arsene Wenger ka hedhur poshtë thashethemet se mbrojtësi Hector Bellerin do të largohet nga Arsenal për në Barcelonë në fund të sezonit.

Katalanasit kanë qenë të lidhur me një rikthim të mbrojtësit të krahut – që ka nënshkruar kontratën e re me The Gunners deri më 2023.

“Interesimi i madh i Barcelonës për Bellerin duhet marrë seriozisht”.

“Ai sapo ka nënshkruar kontratën e re dhe ende ka shumë vite të mbetura në të”, ka thënë Wenger.

“Është një shpikje kalimi në Barcelonë”.

Ai ka thënë se njerëzit ditëve të sotme shpërndajnë informata të pa konfirmuara.

“Lajme të rreme”, ka përfunduar Wenger.

