15:30, 17 Tetor 2017

Harvey Weinstein nuk heq dorë nga dëshira e tij për të bërë filma.

Ai do të ngitë çështjen e tij, që sipas tij, është pushuar nga puna ilegalisht dhe se ka të drejtë të marrë pozitën e tij sërish.

Avokati i tij, Patty Glaser, do të jetë në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të TWC-së.

Burime të TMZ të afërta me Weinstein, kanë thënë që ai beson që për një kohë shumë të shkurtër do të kerkohet përsëri dhe do të rikthehet në industrinë e filmit, me apo pa kompaninë TWC.

Në qoftë se vendimi për largimin e tij nga puna qëndron, besohet që Weinstein do ta dërgoj këtë çështje në gjykatë ose arbitrazh.

