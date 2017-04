16:43, 15 Prill 2017

Jasmin Walia është duke shijuar rritjen në karrierën muzikore që prej kur u largua nga The Onlqy Way is Esexx.

26 vjeçarja ka krijuar dy hite si: “Temple” dhe “Girl Like Me”, shkruan OKmagazine, transmeton Klan Kosova.

Por tash, ajo ka treguar se dedikimi ndaj muzikës nuk po i lë hapësirë shumë për romancë.

Duke folur për lidhjen e saj të dikurshme të dashurisë, me Ross Worswick, brunja ka thënë se ishte ajo që nisi iniciativën për ndarjen e tyre, pasi kishte vendosur që të paraqitje në Ex On The Beach.

“Nuk kisha kontakte me Ex On The Beach, vetëm kisha pyetur për të shkuar”.

“E ndeja se nuk ishte më e duhura për mua. Edhe pse secili e dinte se i doja “Reality Show”, ndjeja vetëm se lidhja ime me Ross ishte reale”.

Ajo ka treguar se nuk ka ndonjë arsye të ndarjes së tyre, por se vetëm asaj i kishte ardhur fundi.

“Të dy donim të shkonim në rrugë të ndara”, ka thënë ajo.



