20:51, 25 Korrik 2017

Lëvizja Vetëvendosje ka apeluar që të shfrytëzohen dy mënyrat e mundshme të votimit të mërgimtarëve në zgjedhjet lokale, njofton Klan Kosova.

Përveç kësaj, zyrtarët e Vetëvendosjes në konferencën për media të mbajtur këtë të martë, bënë me dije se nga 400 mijë mërgimtarë, në zgjedhjet e 11 qershorit kanë votuar vetëm 4 mijë sosh.

Sipas tyre, kjo po bëhet me qëllim nga pushteti i cili këtë votë nuk mundet as ta blerjë por as ta manipulojë.

Kronikë nga Enis Reçica

