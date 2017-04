21:24, 6 Prill 2017

Vushtrriasit kanë bërë plane që në qytet të ndërtojnë një shesh me emrin e heroit kombëtar Hasan Prishtina.

Por që të bëhet një gjë e tillë, duhet që objekti i komunës së vjetër të rrënohet, njofton Klan Kosova.

Me një hapësirë prej 21 ari në shesh do të ketë hapësira të gjelbra, shtigje të këmbësorëve e amfiteatër të hapur, si dhe në këtë shesh do të vendoset edhe një shtatore e heroit.

Njoftimet për kontrata të ndërtimit të sheshit tashmë janë publikuar dhe i gjithë ky projekt pritet të realizohet brenda vitit.

Kronikë nga Merita Neziri