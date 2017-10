20:29, 24 Tetor 2017

Busti i Hasan Prishtinës u soll në Vushtrri në qytezën ku lindi ai.

Por, gati nuk është sheshi ku ai do të vendoset. Kur do të rregullohet ai e kur do të vendoset busti, nuk e di as kryetari aktual i komunës.

Kronikë nga Agan Hajdarhoxha.

Interesante