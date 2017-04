10:12, 17 Prill 2017

Ministri i Punës, Punësimit, Veteraë dhe Çështjeve Sociale të Serbisë, Aleksandar Vulin thotë se kushdo që pas Aleksandar Vuçiqit do të vinte në vendin e kryeministrit do t`i duhej t`i duronte krahasimet.

Ai njëherit ka shtuar se në Qeveri nuk është diskutuar për pasardhësin e Vuçiqit.

“Çdo njeri i cili do të vinte në vendin e Vuçiqit në postin e kryeministrit do të duhet t`i durojë krahasimet, dhe kjo nuk do të jetë e lehtë dhe nuk do të shkojë në favor të kryeministrit të ri”, ka thënë Vulin për Blicin serb, përcjellë Klan Kosova.