14:19, 18 Prill 2017

Ministri i Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale të Serbisë, Aleksandar Vulin, tha sot se kryeministri shqiptar Edi Rama me deklaratat e tij dëshiron të shantazhojë Bashkimin Evropian dhe thotë se ai është i gatshëm që të shkaktojë luftë dhe konflikte në Ballkan.

Pas deklaratës së Ramës se, në qoftë se perspektiva për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në BE vazhdon të zbehet, nuk mund të përjashtohet bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, Vulin ka thënë se nuk është hera e parë që kryeministri i Shqipërisë, kërcënon paqen me deklaratat e tij, raportojnë mediat serbe, përcjellë Klan Kosova

Interesante