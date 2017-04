11:22, 14 Prill 2017

Politika e Prishtinës gjithmonë zhvillohet në atë mënyrë se kush mund t`i bëjë më së shumti keq serbëve dhe se kush mund të hedhë më shumë baltë mbi Serbinë.

Kështu ka deklaruar ministri për Punë i Serbisë, Aleksandar Vulin pas deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashme të Kosovës, Enver Hoxhaj se Serbia po përpiqet të destabilizojë rajonin.

Vulin u përgjigjur një pyetjeje në lidhje me deklaratat e kryediplomatit kosovar ka thënë se Prishtina e bën këtë gjatë gjithë kohës, dhe do të ketë më shumë sulme të tilla me kalimin e kohës së marrëveshjeve të Brukselit dhe gjersa Prishtina ta kuptojë se kjo marrëveshje është duke punuar kundër pavarësisë së Kosovës ë dhe forcon pozitën e Serbisë në Kosovë.

Interesante