14:34, 16 Shtator 2017

Ministri i Mbrojtjes së Serbisë, Aleksandër Vulin ka thënë se e vetmja forca ushtarake që mund të ekzistojnë ne territorin e Kosovës është KFOR.

Ai ka thënë se asnjë ushtri tjetër nuk mund të operojë këtu derisa të mos shfuqizohet Rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara për serbët në Kosovë, shkruan Beta.rs, përcjellë Klan Kosova.

Vulin ka thënë këtë pas deklarimeve të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi se mund të formohen Forcat e Armatosura të Kosovës deri në fund të vitit.

“Me ministra serbë në qeverinë në Prishtinë është e vështirë të bëhet kjo. Unë ju them se është tërësisht e pamundur. Kur ne kemi nënshkruar marrëveshjet në Bruksel, atë kohë, kryeministri Aleksandër Vuçiq ka marrë premtim verbal nga Sekretari i NATO-së se asnjë forcë nuk do të lejohet të kalojë përtej Ibrit në veri pa lejen e kryetarit të komunës”, ka thënë Vulin.

“Drejtësia ndërkombëtare do të respektohej nëse KFOR do të jetë e vetmja forcë ushtarake në Kosove dhe Metohi”.

“Nuk do të ketë organizatë tjetër, as kurrfarë force dhe presion ndërkombëtar me të cilin do të pajtoheshim që të krijohej ushtri në territorin tonë”, ka thënë Vulin.

Presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar dje se Forcat e Armatosura të Kosovës do të krijohen deri në fund të vitit në bashkëpunim të plotë me SHBA-në, NATO-n dhe BE-në.

