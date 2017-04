21:23, 2 Prill 2017

Sipas rezultateve preliminare, Aleksandar Vuçiq është duke udhëhequr në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në shtetin fqinj, njofton Klan Kosova.

Pas 60% të votave të numëruara, për Vuciqin kanë votuar 56.9%.

I dyti është Sasha Jankoviq, ish-Avokati i Popullit, me 14.6%, kurse i treti Luka Maksimoviq – “Beli Preletacevic” (kandidati sarkastik) me 9.3%, ndërsa i katërti Vuk Jeremiq me 5.6%.

Rezultatet

Aleksandar Vuçiq 56.9%

Sasha Jankoviq 14.6%

Luka Maksimoviq – “Beli” 9.3%

Vuk Jeremiq 5.6%

Vojislav Sheshelj 4.6%

Interesante