17:38, 17 Janar 2017

Në Forumin Ekonomik Botëror të mbajtur në Davos, kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiq është takuar me zëvendëspresidentin në shkuarje të Amerikës, Joe Biden, shkruan telegraf.rs, transmeton Klan Kosova.

Vuçiq paraprakisht kishte paralajmëruar se me Biden do të diskutojnë me problemet me të cilat po përballet shteti serb, përfshirë edhe Kosovën.

