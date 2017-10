11:37, 17 Tetor 2017

Serbia në përputhje me politikën e pavarësisë dhe neutralitetin ushtarak, do të vazhdojë të zhvillojë marrëdhënie të mira me Rusinë në interes të përbashkët, tha sot, Presidenti serb Aleksandar Vuçiq në një takim që pati me Ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandër Çepurin.

Siç njoftoi Shërbimi i Shtypit të Presidentit serb, Vuçiq dhe Çepurin diskutuan hapat e mëtejshëm për të përmirësuar bashkëpunimin e të dyja vendeve, raportojnë mediat serbe, transmeton Klan Kosova.

