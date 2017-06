16:40, 5 Qershor 2017

Një samit në Slloveni u shënua nga një provokim i Hashim Thaçit dhe një replikeje të Aleksandër Vuçiq, ndërsa Blic raporton se çka i tha presidenti serb atij të Kosovës, Thaçit, shkruan B92, transmeton Klan Kosova.

Presidenti Kosovar kishte thënë mes të tjerash që Serbia “nuk është gati për Bashkimin Europian pasi që nuk e njeh Kosovën”, shkruan Blic.

Thaçi po ashtu përsëriti një deklaratë që ai e kishte bërë gjatë një interviste javën e kaluar, ku kishte thënë se ai nuk mund “ta imagjinojë BE-në ta pranojë Serbinë si anëtare para Kosovës.

Gazeta me bazë në Beograd thotë që “edhe pse Vuçiq nuk dëshiroi t’i përgjigjej këtij ofendimi nga Prishtina, ai e bëri këtë larg mediave, e para mysafirit të mbledhjes, presidentit gjerman Frank Walter Steinmeier.

“Për çfarë po flisni? Doni ta bëni për kryeministër një njeri të akuzuar për krimet më të rënda, përderisa dëshmitarët janë vrarë. E keni fituar pavarësinë pas agresionit të NATO-s, pa referendum, dhe jo çdokush ju ka njohur”, i kishte thënë Vuçiq Thaçit sipas raportit, dhe kishte vazhduar:

“Pesë shtete të BE-së ende nuk ju kanë njohur. Ju nuk jeni një shtet i pavarur për ne. Dhe nuk jeni duke e dëgjuar atë që po e thotë Serbia, dhe thoni se ne nuk kemi një qasje Evropiane vetëm pse nuk do ta njohim Kosovën. Ndryshe nga ju që po e bëni atë person kandidat për kryeministër…e kam thënë në asamble që Serbia duhet të heqë dorë nga mitet e veta, për hir të së ardhmes jo vetëm të serbëve, por edhe të shqiptarëve në Kosovë dhe Metohi”, kishte thënë Vuçiq.

“Ju Hashim, keni folur për Shqipërinë e Madhe, unë jo. Jonuz Musliu po ashtu. Ju keni folur për të publikisht, përderisa Brukseli nuk guxon të thotë se kush e ka thënë, dhe në vend të kësaj ju thotë se duhet t’i shkurtoni deklaratat tuaja. Ju patët një obligim dhe nuk e përmbushët, dhe ai ishte Komuniteti i Komunave Serbe, ne kemi përmbushur gjithçka, numrin e telefonit, gjykatësit, prokurorët, gjithçka, e ju? Asgjë, sepse ju e keni pasur përkrahjen e një numri të madh të shteteve të BE-së”, tha Vuçiq.

Ai po ashtu “nuk i kurseu fjalët” kur erdhi puna te “faktorët e jashtëm”.

“Problemi juaj është se ju nuk e dini as se si ta pranoni dorën e zgjatur. Shoh një kampanjë të koordinuar të njerëzve në Kongresin e SHBA-ve dhe ekstremistëve tuaj. Nëse do të kishit pasur 30% të shqiptarëve , një gur mbi tjetrin nuk do të lihej në Malin e Zi, ndërsa ne nuk kemi kërkuar asgjë nga ta. Më gjeni dikë në rajon që është i gatshëm të flasë me Haradinajn pa një gungë në fyt. Kaq për demokraci”, tha ai.

Samiti i liderëve të Evropës Juglindore u mbajt të shtunën në Brdo, afër Kranj-it të Sllovenisë. /b92