15:28, 1 Prill 2017

Autor: Liridon Zeqiri

Serbia të dielën voton për të zgjedhur presidentin e ri.

E në këtë garë, është edhe kryeministri aktual, Aleksandër Vuçiq i cili besohet se është më afër ta zë vendin e Tomislav Nikoliq – presidentit aktual.

Ai po shihet edhe nga Kosova, si kandidat më serioz për të marrë vendin e të parit në Presidencën e Serbisë.

Këtë edhe thotë ish-funksionari i lartë në ish-Jugosllavi dhe avokati nga Kosova, Azem Vllasi.

Por sipas tij, Vuçiq nuk e ka të sigurt nëse do të fitojë pa balotazh.

“Pa dyshim, Vuçiq është në avantazh. Por, nuk është e sigurt se do të zgjidhet në votimet e para më 2 prill”, ka thënë Vllasi për klankosova.tv.

Vllasi si njohës i mirë i politikës edhe në Kosovë edhe në Serbi, pohon se pavarësisht se cili nga kandidatët për president fiton garën, qasja e shtetit serb ndaj Kosovës nuk mund të ndryshojë diçka.

Ai thekson se edhe shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës u lanë anash në fushatën elektorale.

Për këtë arsye përfaqësuesit politik të shqiptarëve kanë bërë thirrje që të bojkotohen zgjedhjet presidenciale. Vllasi e kupton veprimin e tyre por nuk është i sigurt nëse është i duhuri.

“E kuptoj hidhërimin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës për faktin se asnjë kandidat nuk u kushtoi kujdes. A është abstenimi shprehja më e mirë e këtij hidhërimi, është vlerësim i tyre”, ka shtuar ai.

“Por, ndoshta do të ishte më mirë që disponimin e vet ta shprehin duke dalë në votime dhe duke ia dhënë të gjitha votat Nenad Çanak”.

Nenad Çanak është një nga kandidatët për president, e i cili gjatë gjithë fushatës ka përsëritur dhe u ka bërë me dije edhe kundërkandidatëve por edhe qytetarëve atje se, Kosova është shtet i pavarur.

Për avokatin shqiptar, Çanak që moti është zëri i ndërgjegjes së Serbisë.

Për të, numri i votave që do t’i merr ai sigurisht se do të reflektojnë edhe qëndrimin e tij të drejtë ndaj Kosovës.

“Një pjesë e mirë e Serbisë, intimisht ndan mendimin e Çanak se Kosova tanimë është e pavarur nga Serbia. Por, në Serbi akoma dominojnë forcat politike qe ndaj Kosovës mbajnë qëndrimin nga koha e Millosheviqit”, ka thënë Vllasi.

Prandaj, shteti serb nuk do të ndërrojë asgjë, sipas Vllasit, karshi Kosovës.

“Nuk do të ketë shpejt ndryshime në qasjen e Serbisë ndaj Kosovës, e as që kjo varet nga Presidenti i Serbisë, cilido të jetë ai. Ndryshimi i politikës serbe ndaj Kosovës varet nga rrethana tjera, kurse politikën serbe e bënë Qeveria”, pohon ai.

Derisa ka folur për mundësinë e shkuarjes në balotazh, ai sheh se Vuçiq, ka dy kundërkadidatë që do të mund t’i viheshin atij përballë në atë fazë.

“Vuçiq kundërshtar mund ta ketë Sasha Jankoviqin nga se mbrapa tij është e rreshtuar pjesa më e madhe e opozitës. Ose Vojsllav Sheshelin, nga se një pjesë goxha e madhe e Serbisë është me mentalitetin çetnik”.

E nga këta, pro edhe kandidatët tjerë, Vllasi e sheh Vuçiqin si njeri që mund të angazhohej për qetësinë në Ballkan, e të përshtatshëm këtu e sheh edhe Jankoviçin.

“Këtë mund ta bëjë Vuçiq ndonëse është ujk në lëkurën e qengjit. As Serbisë nuk i konvenon për momentin Ballkani i trazuar”.

Për një analist tjetër politik dhe njohës të rrethanave politike në rajon, Belul Beqajn, në Serbi është duke u diskutuar vetëm se si Vuçiq të mos fitojë pa balotazh.

“Tërë përqendrimi i dhjetë kandidatëve presidencial është fokusuar që kandidati njëmbëdhjetë, Aleksandër Vuçiq, të mos fitojë në rrethin e pare”, ka thënë Beqaj për klankosova.tv.

Ai thekson se gjasat janë shumë të mëdha që të triumfojë lideri i SLS – Vuçiq.



Nga këtu Beqaj thotë se pret që me Vuçiq si president të vazhdojë komunikimi me Kosovën.

“Veçmas, kur presidenti Thaçi më parë dhe më lehtë po komunikon me Vuçiq-in, se me liderët tjerë regjional dhe ndërkombëtarë”.

“Humbja eventuale shumë pak e pritshme, do të mund shkaktojë rishikime serioze”.

Ai këtu shton se vazhdimi i dialogut mes liderëve politikë nuk do të thotë se edhe komunikimi mes shqiptarëve dhe serbëve do të jetë si dëshirohet.

“Së pari, përmbajtja e disa marrëveshje në procesin e dialogut, veçmas Asociacioni i Komunave Serbe do të jetë pika më neuralgjike e cila do të shkaktojë vështirësi serioze. Së dyti, pas aventurave të Thaçit me iniciativa që po i kthehen si bumerang, është dëmtuar prestigji, autoriteti dhe legjitimiteti i tij, ndërsa në anën tjetër Vuçiq, e ka përforcuar bindshëm pozitën e pa kontestueshme lideriste në Serbi dhe në qarqet ndërkombëtare”, ka pohuar Beqaj.

“Inferioriteti i zotit Thaçi, do ta dëmtojë Kosovën në vazhdim të dialogut. Dhe, së treti, fakti se këta dy merren vesh mes vete mirë nuk do të thotë se kështu do të ndodhë me kundërshtarët e tyre ne rritje, si nga opozita, ashtu dhe shoqëria civile”, ka shtuar ai.

Për kandidatin, Nenad Çanak nga LSV, Beqaj thotë se ai është vetëm sa për t’ua përkujtuar qytetarëve të Serbisë se në çfarë gjendje reale është Serbia dhe çfarë e pret Serbinë realisht në të ardhmen nëse fiton kryeministri aktual.



Sipas tij Çanak nuk është parametër i përqindjes të serbëve që mendojnë si ai.

“Nga njëmbëdhjetë kandidatë, dhjetë kandidatët tjerë janë parametër me serioz të pikëpamjeve të tyre ,veçmas ndaj Kosovës, meqë asnjëri prej tyre nuk e njeh shtetin e pavarur të Kosovës. Kjo është gjendja reale e mentalitetit dhe orientimit shoqëror serb aktualisht”, pohoi Beqaj.

Kurse kandidatin nga Partia Radikale Serbe, Vojsllav Sheshel, ai nuk e sheh aq të rrezikshëm, me kushtin që të ishte i vetëm.

“Sikur të ishte i vetmi nuk do të ishte aq i rrezikshëm, problemi është se dallimi mes tij dhe nëntë kandidatëve tjerë, veçmas kur është në pyetje, Kosova, BE-ja, Rusia dhe anëtarësimi në NATO”.

“Por në këto zgjedhje kandidon edhe një mbështetës publik i Rusisë, kjo është risi publike!”.

Më tej ai pohon se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është e kundërligjshme.

“Kosova e ka trupin kushtetues (KQZ) që është i vetmi mekanizëm ligjor që organizon zgjedhje në Kosovë.”

“Zgjedhjet në Kosovë po i organizon KQZ e Republikës së Serbisë, përmes logjistikës së OSBE-së, në kundërshtim edhe me Kushtetutën e Serbisë, meqë sipas udhëzimeve të KQZ-së, të Serbisë, nëse rrezikohet siguria në qendrat e votimit, fletëvotimet mund të barten dhe numërohen brenda Serbisë, që potencialisht nënkupton mundësinë e manipulimeve dhe shkeljes kushtetuese”, ka thënë Beqaj për klankosova.tv.

“Pra, këto zgjedhje që po mbështeten nga bashkësia ndërkombëtare në këtë mënyrë janë ilustrim faktik se edhe bashkësia ndërkombëtare është e interesuar që për favoritet e saj politik të ndërmerr dhe arsyetojë veprime që janë në kundërshtim me standardet që i kanë në vendet e veta”, ka shtuar ai.

Në fund, Beqaj ka përmendur veçantinë e zgjedhjeve presidenciale serbe.

“Sensacioni i këtij procesi zgjedhor është kandidati Preletaqeviq – Beli,i cili ka përfituar simpatitë e të rinjve jashtë mase duke ironizuar pushtetin se nëse zgjidhet president i Serbisë rininë e Serbisë do të shpërngulë në Europë”,

Ai përmend se si Beli në vërejtjet e gazetarëve se po bënte shaka me votuesit, kurse mënyra se ai ua ka kthyer atyre është duke u thënë se pushteti është ai që po bënë shaka me të gjithë dhe jo ai me votuesit.