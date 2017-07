11:58, 31 Korrik 2017

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq ka thënë se ai dëshiron që në lidhje me Kosovën, të fillojë rrugë të re dhe se, edhe pse serbët për këtë nuk janë ende gati, ai nuk do të hezitojë.

“Është e lehtë të thuhet – shkoni dhe luftoni për Kosovën. Megjithatë kjo gjë na ka çuar gjithmonë në luftë. Unë dua të shkoj me një rrugë të re – në Serbi. Unë dua që në mënyrë të hapur dhe të drejtë të flasim për zgjidhjen e konfliktit në Kosovë”.

“Edhe pse serbët për këtë nuk janë ende gati, unë nuk do të hezitojë, për shkak se ky debat për të gjithë ne do të ketë një efekt kurativ, pavarësisht nëse ne do të arrijmë një rezultat të mirë ose një dështim, “shpjegoi Vuçiq në një intervistë për gazetën zvicerane”Blick “, transmeton Klan Kosova.

Interesante