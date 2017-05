13:05, 31 Maj 2017

Aleksander Vuçiq është betuar si president i Serbisë në parlamentin e shtetit për të filluar mandatin pesë vjeçar, njofton Klan Kosova.

Vuçiq betimin e ka bërë me dorë mbi Kushtetutë – e cila e parasheh Kosovën territor të Serbisë.

“Betohem se do të ruaj sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Serbisë, duke përfshirë Kosovën dhe Metohinë si pjesë përbërëse e saj”, ka thënë Vuçiq.

“Do të mbroj të drejtat e njeriut dhe të pakicave dhe do ta respektoj Kushtetutën dhe ligjet. Do të bëj përpjeke për të ruajtur paqen dhe mirëqenien e gjithë qytetarëve të republikës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do të përmbush të gjitha detyra”.

klankosova.tv