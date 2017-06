9:46, 10 Qershor 2017

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq është bërë mbrëmë baba për herë të tretë.

Lajmin e ka bërë të ditur ai përmes një statusi në Twitter.

“Sonte për herë të do të më duhet t`indërpres detyrimet shtetërore dhe atë me buzëqeshje në fytyrë, sepse unë dhe Tamara, para disa minutash jemi bërë me djalë”, ka shkruar ai.

Kreu i shtetit serb kur e morri lajmin se u bë baba, ishte në vizitë zyrtare në Kazakistan, transmeton Klan Kosova

