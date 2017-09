23:18, 14 Shtator 2017

Gëzim Devolli, mjek kujdestar i spitalit rajonal të Pejës, ka thënë për Klan Kosova se i dëmtuari nga rasti i sotëm i vrasjes me sëpatë në lagjen ”Dardania”, tashmë është jashtë rrezikut për jetë dhe nuk kishte komplikime gjatë operimit.

Në prononcimin e tij në Ora e Fundit, Devolli tutje ka rrëfyer momentin se kur janë pranuar pacientët për të cilët tha se njëri u mbijetoi plagëve ndërsa tjetri i cili ishte në moshë rreth 80 vjeçare ndërroi jetë pasi goditjeve me sëpatë, transmeton Klan Kosova.

”Sot rreth orës 16:00 në spitalin tonë janë sjell me autoambulancë dy persona të lënduar. Njëri kishte lëndime me metalik të fortë ndërsa tjetri biri i tij, ishte plagosur me armë zjarri.”

Devolli po ashtu tha se pas intervenimit të shpejtë të stafit mjekësor, i plagosuri cili kishte në trup tre predha, tashmë është në gjendje të mirë shëndetësore.

”Me intervenimin e shpejt në sallën operative pacienti është jashtë rrezikut për jetë”.

”Është në trajtim intensiv post-operativ. Komplikime gjatë operimit nuk ka pas, kemi arritur që predhat ti largojmë nga vendi ku është qëlluar”.

Interesante