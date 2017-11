18:06, 6 Nëntor 2017

Shtatë shtetasit hollandezë, të listuar si dëshmitarë në proçesin ndaj të akuzuarve për vrasjen e trefishtë në bulevardin “Zogu I” në maj 2015, do të pyeten përmes letërporosive.

Gjykata për Krimet e Rënda pranoi kërkesën e prokurorisë për këtë lloj procedure, për shkak të pamundësisë së paraqitjes së tyre në proçes, raporton abcnews.

Shtetasit e huaj do të pyeten në lidhje me episodin e vrasjes së Durim Sulkut në Holandë në prill 2015. Kjo ngjarje dyshohet nga prokuroria të jetë motivi i përpasjes me armë në buleard 40 ditë më vonë, ku u vranë Mentor Lufi, Gerti Goxhaj dhe Besnik Sulku.

Në lidhje me ngjarjen e shënuar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, tek Krimet e Rënda po gjykohen vëllezërit Markelian e Klejvis Doci, si edhe italiani Salvatore Leticia.

Interesante