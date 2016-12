19:10, 30 Dhjetor 2016

Vrapimi në kohën kur ka borë, as nuk mund të konsiderohet i mirë as i keq, për kohën sa jeni të shëndetshëm dhe keni bërë matjet e nevojshme rreth kushteve të tokës dhe temperaturës së ajrit, transmeton Klan Kosova.

Çësthja e parë me të cilën do të përballeni është vështirësia në frymëmarrje, e veçanërisht te ata që vujanë nga astma. Nganjëherë ajri i ftohtë që thithet mund të shkaktojë bronkokonstriktimi si rrjedhojë e thatësisë së ajrit për shkak të temperaturave të ulta. Në këso rrethana duhet reduktuar problemet e frymëmarrjes.

Mënyra më e mirë është të të veshet një maske skijimi, e cila nuk do të lejtonte futjen direkt të ajrit në mushkëri. Por mund të vëni edhe një shallë rreth qafës, në mënyrë që gjatë frymëmarrjes ajri të ketë lagështi më të madhe.

Po ashtu është e pëlqyeshme që ajër të merrni përmes hundës dhe jo gojës, që të mos vështirësohet procesi i frymëmarrjes. Këshillat tjera me rëndësi janë që të ngrohni muskujt para vrapimit dhe të visheni me veshje adekuate me materiale që mbajnë konstant temepraturën trupore.

Interesante