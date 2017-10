15:39, 15 Tetor 2017

“Sot është ditë e madhe për demokracinë në Maqedoni”, deklaroi kryeministri i Maqedonisë dhe lideri i LSDM-së Zoran Zaev pasi hodhi votën në vendin e tij të lindjes, në Strumicë.

“Sot në rrugën e zgjedhjeve fer, demokratike dhe të lira, qytetarët do e shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe do përcaktohen për integrimin euro-atlantik të Maqedonisë, do përcaktohen për një shoqëri në të gjithë Maqedoninë” – la thënë kryeministri maqedonas Zoran Zaev, transmeton Klan Kosova.

Zaev tha se pret që dita të kalojë me seriozitet brenda kornizave të zgjedhjeve lokale të cilat janë me rëndësi të madhe për vendin, shkruan albeu, transmeton Klan Kosova.

