8:40, 21 Gusht 2017

Të premten ka përfunduar “ultimatumi” që kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli, ua ka dhënë partnerëve të tij të koalicionit.

Megjithatë ai ende nuk ka marrë ndonjë vendim për ndryshim qëndrimi nga ky koalicion. Brenda kësaj partie për “Zërin” kanë thënë se AKR-ja do t’u qëndrojë besnikë partnerëve të deritanishëm.

Nënkryetari i kësaj partie, Korab Sejdiu, është shprehur i vendosur që nuk do ta ndryshojë qëndrimin që kishte deri më sot.

Por të bindur në përkrahje janë koalicioni PAN, që janë shprehur të bindur që më 24 gusht kandidati i tyre, Kadri Veseli, do të zgjidhet kryetar Kuvendi.

Në anën tjetër, njohësit e çështjeve politike nuk e përjashtojnë mundësinë që deputetët e AKR-së të votojnë të ndarë, shkruan tutje “Zëri”.

Pal Lekaj, shef i Grupit Parlamentar të AAK-së dhe deputet i koalicionit PAN, ka deklaruar se PAN-i ka besim të plotë që më 24 gusht kandidati i tyre, Kadri Veseli, do të zgjidhet kryetar Kuvendi.

Kjo do të arrihet, sipas tij, pas diskutimeve që PAN-i pasur me deputet të partive tjera, por edhe me parti, që aludohet të jetë AKR-ja e Behgjet Pacollit.

“Ne kemi diskutime me individë dhe me parti, prandaj 24 gushti po shpresojmë dhe besojmë që do të jetë data kur do ta marrë drejtimin e duhur krijimi i institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Ne si PAN i qëndrojmë marrëveshjes parazgjedhore në pozicionet për të cilat edhe jemi dakorduar. Prandaj besojmë që diskutimet që kanë ndodhur, si të brendshme ashtu edhe të jashtme, PAN-it do t’i rezultojnë me konstituimin e Kuvendit dhe të Qeverisë në datën e caktuar për vazhdimin e seancës, ku do të zgjidhet z. Veseli për kryetar të Kuvendit dhe pastaj edhe z. Haradinaj si kryeministër i ardhshëm”, tha Lekaj.

Ndërsa Korab Sejdiu, nënkryetar i AKR-së, ka thënë për “Zërin” se më 24 gusht AKR-ja do ta mbajë qëndrimin që e ka pasur deri më tani përkrah LDK-së.

