8:30, 28 Mars 2017

Serj Tankian, lideri i grupit System of a Down, bëri një paraqitje befasuese në koncertin më të fundit të quajtur Game of Thrones: A Live Concert Experience, në Los Angeles.

Ai e këndoi këngën e famshme “The Rains of Castamere”, shkruan Rolling Stone, transmeton Klan Kosova.

Këngëtari e kishte huazuar vokalin e tij unik për një nga këngët e albumit muzikor të serialit më të famshëm në botë, Game of Thrones.

