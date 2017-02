15:24, 28 Shkurt 2017

VMRO-DPMNE-ja mohon që paraprakisht t’i ketë ofruar BDI-së një draft ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, të ngjashëm me atë të LSDM-së.

Në një reagim të VMRO-DPMNE-së ata vlerësojnë se këto informacione janë për arsyetimin e aktit të turpshëm të LSDM-së që çon drejt ridefinimit të shtetit.

“VMRO-DPMNE nuk ka arritur asnjëfarë marrëveshje me BDI-në rreth çështjeve që kanë qenë temë diskutimi në bisedimet për formimin e Qeverisë. Edhe ashtu, pozita e VMRO-DPMNE-së që nga fillimi ka qenë “Qeveri po, por jo me çdo kusht”. Atë që e ka pranuar Zoran Zaev në asnjë segment nuk mund ta përmirësojë jetën e shqiptarëve në Maqedoni, prandaj sjellë rrezik të madh dhe potencial të nxisë jostabilitet të gjatë sepse zemërimi në mesin e njerëzve vlon”, thanë nga VMRO-DPNE.

Por funksionarë të BDI-së përgënjeshtrojnë këtë pohim të VMRO-DPMNE-së. Sipas tyre, partia e Gruevskit, nuk ka pasur kundërshtime në kërkesat e tyre për gjuhën por vetëm për reformat në drejtësi, gjegjësisht zgjatjen e mandatit të Prokurorisë Speciale, shkruan Alsat M.

“Nuk do të kisha dashur të hyja në detaje sepse do të ishte shumë më korrekte që qytetarëve, ato parti politike t’u sqarojnë sa u takon bisedimeve sepse mendoj se nuk ka pasur asgjë të keqe dhe problematike në atë proces. Çështja e gjuhës mendoj se nuk ishte problem i mosarritjes së marrëveshjes për të negociuar me VMRO-në ashtu siç nuk ishte problem për të arritur marrëveshje dhe për ta tejkaluar edhe me LSDM-në por mendoj se ishin çështje të tjera që kanë të bëjnë me reformat në vend dhe reformat në drejtësi”, deklaroi Teuta Arifi, nënkryetare e BDI-së.

Alsat M një ditë më parë publikoi të dhëna të draft ligjeve për përdorimin e shqipes ku shihet se version i fundit i pranuar nga BDI-ja dhe LSDM-ja, është modifikim dhe plotësim i versionit të ofruar paraprakisht nga VMRO-DPMNE-ja.

